Яким буде курс долара в Україні найближчими днями — Finance.ua

Яким буде курс долара в Україні найближчими днями Сьогодні 13:00 — Валюта

Курс долара в Україні в більшості кас банків поточного тижня до 21 червня перебуватиме в межах від 39,95 до 41,45 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,10 до 41,35 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

«Цінники за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах широкого коридору купівлі та продажу від 42,60 до 45,00 грн. А в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,20 до 44,95 грн», — зазначив експерт.

За його прогнозом, якщо на міжбанку в цей період котирування долара перебуватимуть у межах коридору 40,15 — 40,95 грн/дол., то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 42,63 до 44,51 грн/євро.

«НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Але, враховуючи початок періоду бюджетних платежів у бізнесі, обсяги необхідних вливань для підтримки курсу гривні на торгах дещо скоротяться», — додав Козирєв.

Більще щодо курсу — у відео.

УНІАН За матеріалами:

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