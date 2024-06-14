Фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік — Finance.ua

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Фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік

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Фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік
Фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік, unsplash.com
Банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.
Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

Курсові очікування на наступні 12 місяців

Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ
Станом на червень 2024 року, фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 42,80 грн/долар. У квітні було 41,81 грн/долар.
Населення прогнозує курс на рівні 41,03 грн/долар — останні дані за травень.
Банкіри у квітні прогнозували курс на рівні 41,69 грн/долар.
Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ
Раніше економіст та член ради НБУ Василь Фурман заявляв, що сьогодні на курс гривні впливає дуже багато різних чинників. Однак загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.
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За даними НБУ, у травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив, що курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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