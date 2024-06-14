У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара останнім часом — Finance.ua

У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара останнім часом Сьогодні 08:00 — Валюта

У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара останнім часом

Курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляється на брифінгу, який транслювався на Youtube

«Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів. Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси», — сказав він.

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Як зазначив Гелетій, завдяки відновленню ритмічності міжнародної допомоги уряд отримав можливість використовувати цю валюту і власне в травні збільшив бюджеті видатки, у тому числі активно проводилися авансові платежі із закупівлі окремих груп товарів", — сказав він.

За його словами, також відбулися зміни у пропозиції валюти в травні — закінчився період, коли було накладання двох граничних строків розрахунків за експорт аграрної продукції — 90 та 180 днів.

Також додатковий попит сформувався за рахунок валютної лібералізації НБУ, з розширенням можливостей бізнесу купувати валюту. Водночас цей фактор не мав вирішального значення на формування попиту, додав Гелетій.

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«Збільшення попиту на валюту і зменшення пропозиції зумовило послаблення курсу в травні», — сказав він.

Гелетій зазначив, що НБУ залишається активним гравцем на ринку та згладжує дефіцит. Середній показник валютних інтервенцій НБУ у травні зріс до 135 млн доларів на день порівняно з 104 млн доларів у квітні та 80 млн доларів в березні.

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Нагадаємо, наприкінці травня офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. За місяць курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар. З початку року курс зріс на 6,6%. НБУ збільшив продаж валюти з резервів у травні до 3,072 млрд доларів (2,283 млрд доларів у квітні).

Курс долара на 14 червня знову оновив максимум — 40,69 грн/доллар.

Довідка Finance.ua:

У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року. Про це йдеться у звітних даних Національного банку. На готівковому валютному ринку в травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

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