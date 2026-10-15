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Курс валют на тиждень. Огляд міжбанку, обмінників та нових рекордів золота

Валюта
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Курс валют на тиждень. Огляд міжбанку, обмінників та нових рекордів золота
Курс валют на тиждень. Огляд міжбанку, обмінників та нових рекордів золота
Національний банк щотижня продає на міжбанку до $1,2 млрд, щоб підтримувати валютний ринок. Попри цей тиск, різких стрибків курсу найближчим часом не очікується. Банкір «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у новому відео розповів, у яких межах можуть коливатися долар і євро з 19 до 25 жовтня та чому гривня залежить від активності регулятора.

Що тисне на гривню та чому імпорт випереджає експорт

На валютний ринок одночасно впливають кілька факторів, значна частина яких пов’язана з воєнними ризиками. Атаки на енергетичну інфраструктуру, виробничі об’єкти та логістику змушують підприємства витрачати більше на електроенергію, резервне живлення, транспортування товарів і відновлення пошкоджених потужностей.
Частина цих витрат зрештою впливає на ціни, тому інфляційний тиск зберігається. Додаткове навантаження створює паливо: Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, а подорожчання пального чи ускладнення його постачання збільшує потребу імпортерів у валюті.
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Ще один важливий чинник — дисбаланс зовнішньої торгівлі. За січень — серпень Україна імпортувала товарів майже на $66,3 млрд, тоді як експорт становив понад $26,6 млрд. Різниця наблизилася до $40 млрд, а обсяг імпорту майже у 2,5 раза перевищив експорт.
Це означає, що попит на валюту має системний характер. Бізнесу потрібно купувати обладнання, пальне, комплектуючі та інші товари за кордоном, а експортної виручки недостатньо, щоб повністю покрити цю потребу.

Як НБУ стримує коливання курсу

За таких умов важливу роль відіграє Національний банк. За словами Тараса Лєсового, регулятор у середньому продає на міжбанківському ринку близько $1−1,2 млрд на тиждень.
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Ці валютні інтервенції допомагають покривати дефіцит валюти та стримувати різкі курсові стрибки. Передбачуваний курс важливий для бізнесу, який планує закупівлі й укладає контракти, для держави — задля стабільності фінансової системи, а для громадян — щоб зменшити ризик різких коливань вартості заощаджень.
Водночас НБУ використовує й інші інструменти. Режим керованої гнучкості та валютні інтервенції мають стримувати надмірні коливання, а приваблива дохідність гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) дає людям альтернативу купівлі валюти.

Яким буде курс долара та євро з 19 до 25 жовтня

За прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня валютний ринок залишатиметься відносно стабільним. Очікувані курсові коридори такі:
  • долар США — 44,85−45,25 грн на міжбанку, 44,80−45,50 грн на готівковому ринку;
  • євро — 50−51 грн на міжбанку, 50−52 грн на готівковому ринку.
За словами банкіра, протягом дня курс долара на міжбанку може змінюватися на 5−15 копійок. У банках коливання можуть бути дещо більшими, а в обмінниках — сягати 30 копійок.
Детальніший прогноз — у відео:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Курс гривніКурс долараКурс євроПрогноз валют
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