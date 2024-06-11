Як коливатиметься курс долара цього тижня — Finance.ua

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Як коливатиметься курс долара цього тижня

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Як коливатиметься курс долара цього тижня
Як коливатиметься курс долара цього тижня
Протягом поточного року курс долара в Україні має коливатись в межах 40−41 гривні, а на готівковому ринку ціна не буде вище 40,8 гривні.
Зростання офіційних показників поки зафіксувались на одному рівні, й улітку, скоріш за все, вони залишаться на одному місці.
Національний банк України одразу відреагував на дії уряду — підвищення тарифів на струм та водопостачання від 1 червня, як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН. За показники, які збільшують інфляцію, відповідає саме НБУ.
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«І одразу зростання офіційного курсу долара було поставлено на паузу. Швидше за все, влітку він залишиться відносно стабільним: не нижче за 40 грн/долар і не вище за 41», — каже експерт.

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Пендзин резюмує, що готівковий долар протягом 11−16 червня не дорожчатиме вище 40,8 гривні.
У вівторок, 11 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,30 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,80 (купівля) та 40,91 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,42 грн.
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