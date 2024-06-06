Про значне зміцнення гривні не йдеться: прогноз курсу долара в червні — Finance.ua

Про значне зміцнення гривні не йдеться: прогноз курсу долара в червні Сьогодні 12:07 — Валюта

Про значне зміцнення гривні не йдеться: прогноз курсу долара в червні

У червні вартість долара коливатиметься в межах 40−41 гривні. Від курсу гривні не варто очікувати на зміцнення, однак і сильного знецінення також не прогнозується.

Про це йдеться у прогнозі директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько.

За її словами, коли в країни на хронічному рівні немає торговельного та помірного від'ємного платіжного балансу, то прогнозувати подальше зміцнення гривні важко. Це пояснюється економічною ситуацією.

«Але й значної девальвації очікувати не варто, оскільки НБУ продовжує дотримуватися стратегії курсової стабільності, яка зараз знову отримує додаткову вагу у якості стабілізаційного якоря. Підвищення тарифів на електрику, очікуване прискорення інфляції у другій половині року, посилення відключень чинять доволі сильний психологічний тиск на суспільство. За таких умов важливо зберігати осередки стабільності», — пояснила вона.

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40,0−41,0 гривні. Він буде реагувати на зміни котирувань на ВРУ і на новинне тло. За її прогнозом, найближчими тижнями курс долара коливатиметься в коридоріВін буде реагувати на зміни котирувань на ВРУ і на новинне тло.

Водночас на міжбанку протягом червня торги також відбуватимуться здебільшого в коридорі 40,0−41,0 гривні.

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