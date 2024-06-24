У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом — Finance.ua

У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом Сьогодні 16:04 — Валюта

У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

Ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків.

Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 12 червня.

«Для компенсації структурного дефіциту валюти та недопущення надмірних курсових коливань Національний банк зберігав активну присутність на валютному ринку. Відповідно інтервенції НБУ у травні зросли», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили учасники дискусії, для інфляції та курсової стійкості «зростає ризик додаткових бюджетних видатків для підтримання обороноздатності в умовах затяжної війни, що ймовірно потребуватиме реалізації низки ініціатив з підвищення податків та може позначитися на інфляції».

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Під час засідання йшлося про «прогнозоване пришвидшення інфляції у другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни».

Дев’ять з 11 учасників дискусії підтримали зниження облікової ставки до 13% та погодилися, це відповідатиме наміру НБУ забезпечити захист гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

«Попри номінальне зниження ринкових ставок, реальна дохідність гривневих депозитів та ОВДП на тлі поліпшення очікувань залишається додатною, а попит на ці інструменти зберігається. Свідченням цього є, зокрема, збереження позитивної динаміки строкових вкладень у гривні, що випереджає нарощування валютних заощаджень домогосподарств у банках», — йдеться в повідомленні.

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