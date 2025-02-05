Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)

26
Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)
Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)
У 2023 році відтік особистих трансфертів з ЄС (гроші, надіслані домогосподарствами-резидентами ЄС домогосподарствам-нерезидентам) досяг рекордного рівня в 50,9 млрд євро, що на 8% більше, ніж у 2022 році (47 млрд євро).
Про це йдеться в даних Євростату про персональні трансферти та винагороду працівників.
Найбільша частка цих відтоків припадає на Азію (за винятком Близького та Середнього Сходу), на яку припадає 21% (10,7 млрд євро) від загального відтоку з ЄС, за нею йдуть європейські країни, що не входять до ЄС, також з 21% (10,6 млрд євро) і Північна Африка з 20% (9,8 млрд євро).
Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)

Надходження особистих переказів до ЄС

Навпаки, надходження особистих переказів до ЄС лише незначно зросли з 2014 року, з 11,6 мільярдів євро до 13,9 мільярдів євро у 2023 році, що призвело до від’ємного сальдо в 37,0 мільярдів євро для ЄС з рештою світу.

Платіжні картки банків

На європейські країни, що не входять до ЄС, припадає 50% загальних надходжень до ЄС (6,8 млрд євро), тоді як другим основним джерелом особистих переказів до ЄС була Північна Америка з 21% (2,9 млрд євро). Центральна та Південна Африка внесла 8% (1,2 мільярда євро), за якою слідує Південна Америка також з 8% (1,0 мільярда євро).
Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Ліміти на карткові перекази з 1 лютого. Нагадаємо, 10 грудня 2024 року низка найбільших українських банків підписала спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг». Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень щодо проведення вихідних переказів. При цьому клієнтів поділять на 3 групи ризику: низький ризик, середній ризик і високий ризик.

Способи, як швидко та вигідно відправити або отримати гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.