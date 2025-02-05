Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка) Сьогодні 20:05

Особисті перекази з ЄС досягли рекордного відтоку в 2023 році (інфографіка)

У 2023 році відтік особистих трансфертів з ЄС (гроші, надіслані домогосподарствами-резидентами ЄС домогосподарствам-нерезидентам) досяг рекордного рівня в 50,9 млрд євро, що на 8% більше, ніж у 2022 році (47 млрд євро).

Найбільша частка цих відтоків припадає на Азію (за винятком Близького та Середнього Сходу), на яку припадає 21% (10,7 млрд євро) від загального відтоку з ЄС, за нею йдуть європейські країни, що не входять до ЄС, також з 21% (10,6 млрд євро) і Північна Африка з 20% (9,8 млрд євро).

Надходження особистих переказів до ЄС

Навпаки, надходження особистих переказів до ЄС лише незначно зросли з 2014 року, з 11,6 мільярдів євро до 13,9 мільярдів євро у 2023 році, що призвело до від’ємного сальдо в 37,0 мільярдів євро для ЄС з рештою світу.

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На європейські країни, що не входять до ЄС, припадає 50% загальних надходжень до ЄС (6,8 млрд євро), тоді як другим основним джерелом особистих переказів до ЄС була Північна Америка з 21% (2,9 млрд євро). Центральна та Південна Африка внесла 8% (1,2 мільярда євро), за якою слідує Південна Америка також з 8% (1,0 мільярда євро).

Довідка Finance.ua:

Ліміти на карткові перекази з 1 лютого. Нагадаємо, 10 грудня 2024 року низка найбільших українських банків підписала спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг». Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень щодо проведення вихідних переказів. При цьому клієнтів поділять на 3 групи ризику: низький ризик, середній ризик і високий ризик.

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