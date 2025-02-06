Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)

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Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)
Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)
Як повідомляє Євростат у своїй статистиці, у 2022 році витрати на профілактичну охорону здоров’я в ЄС становили 5,5% від загальних витрат на охорону здоров’я.
Ця частка відображає вплив профілактичних заходів, активованих у відповідь на пандемію COVID-19, які все ще діяли у 2022 році.
У результаті витрати на профілактичну охорону здоров’я зросли з 2,9% у 2019 році та 3,5% у 2020 році до 6,1% у 2021 році.
Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)

Де найбільше

Найвищі частки були:
  • в Німеччині (7,9% від загальних витрат на охорону здоров’я),
  • Австрії (7,4%)
  • Фінляндії (6,4%).
Найменша частка зафіксована:
  • на Мальті (1,2%),
  • за нею йде Польща (1,9%)
  • Словаччина (2,0%).
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Скільки витрат на одного жителя

Витрати на профілактику в ЄС склали 202 євро на жителя, що на 6% менше порівняно з 2021 роком (216 євро на жителя).
Серед країн ЄС Німеччина (458 євро) мала найвищі витрати на профілактику на душу населення, за нею йдуть Австрія (411 євро) і Нідерланди (312 євро).
Натомість у Польщі (22 євро), Румунії (24 євро) та Болгарії (31 євро) зафіксовано найменші витрати.
Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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