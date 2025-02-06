Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка) — Finance.ua

Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Скільки витрачають в ЄС на охорону здоров’я: середній чек на 1 жителя (інфографіка)

Як повідомляє Євростат у своїй статистиці, у 2022 році витрати на профілактичну охорону здоров’я в ЄС становили 5,5% від загальних витрат на охорону здоров’я.

Ця частка відображає вплив профілактичних заходів, активованих у відповідь на пандемію COVID-19, які все ще діяли у 2022 році.

У результаті витрати на профілактичну охорону здоров’я зросли з 2,9% у 2019 році та 3,5% у 2020 році до 6,1% у 2021 році.

Де найбільше

Найвищі частки були:

в Німеччині (7,9% від загальних витрат на охорону здоров’я),

Австрії (7,4%)

Фінляндії (6,4%).

Найменша частка зафіксована:

на Мальті (1,2%),

за нею йде Польща (1,9%)

Словаччина (2,0%).

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Скільки витрат на одного жителя

Витрати на профілактику в ЄС склали 202 євро на жителя, що на 6% менше порівняно з 2021 роком (216 євро на жителя).

Серед країн ЄС Німеччина (458 євро) мала найвищі витрати на профілактику на душу населення, за нею йдуть Австрія (411 євро) і Нідерланди (312 євро).

Натомість у Польщі (22 євро), Румунії (24 євро) та Болгарії (31 євро) зафіксовано найменші витрати.

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