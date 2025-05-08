Литва в 2026 році виділить на оборону 5,25% свого ВВП — Finance.ua
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Литва в 2026 році виділить на оборону 5,25% свого ВВП

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Литва в 2026 році виділить на оборону 5,25% свого ВВП
Литва в 2026 році виділить на оборону 5,25% свого ВВП
Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив, що у 2026 році країна виділятиме на оборону 5,25% від свого ВВП.
Про це Палуцкас заявив у четвер, його заяву наводить LRT.
За словами глави литовського уряду, оборона держави зі східного флангу НАТО фінансуватиметься з державного бюджету за рахунок податків і запозичених коштів.
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Цього року на оборону виділяється 3,93% від валового внутрішнього продукту, але після зміни геополітичної ситуації Литва має терміново створити сухопутну дивізію, підготуватися до прийому німецької бригади в Литві та виконати інші роботи з посилення безпеки.
«Рада національної оборони домовилася, що, починаючи з наступного року, до 2030 року фінансові потреби (на оборону) становитимуть 5,25−5,5% від валового внутрішнього продукту того року. У бюджеті на 2026 рік це буде 5,25%», — сказав прем’єр-міністр Литви.
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Нагадаємо, у середині січня Державна рада оборони Литви вирішила, що країна має витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП, або близько 12 мільярдів євро протягом наступних п’яти років.
Президент Литви Гітанас Науседа пропонував з метою забезпечення 5−6% ВВП на оборону збільшити відрахування від прибутку Центробанку до бюджету.
Як відомо, США після приходу до влади Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.
За матеріалами:
Європейська правда
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