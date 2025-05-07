Україна витратить на безпеку й оборону в цьому році 26% ВВП — Finance.ua

Україна витратить на безпеку й оборону в цьому році 26% ВВП Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Україна витратить на безпеку й оборону в цьому році 26% ВВП

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі кошти, зібрані всередині країни, йдуть на фінансування оборонного сектору. На оборону та безпеку витратять 26% ВВП.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів 6 травня.

«Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками», — повідомив Шмигаль.

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За його словами, у 2025 році Україна витратить на сектор безпеки й оборони 26% валового внутрішнього продукту. Як зазначив глава уряду, у квітні загальний фонд державного бюджету отримав майже 275 мільярдів гривень.

Від початку року надходження становили понад 856 мільярдів гривень. Ці гроші надійшли від податків, зборів, акцизів і мит.

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Шмигаль додав, що допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд грн. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисяч житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд гривень.

У квітні Міністерство фінансів повідомляло, що основне фінансування армії здійснюється з внутрішніх джерел. Міжнародна допомога використовується переважно для покриття соціальних та гуманітарних витрат.

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