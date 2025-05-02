Укроборонпром отримав мільярдний прибуток за рік — Finance.ua

Укроборонпром отримав мільярдний прибуток за рік Сьогодні 23:50 — Казна та Політика

Укроборонпром отримав мільярдний прибуток за рік

За 2024 рік АТ Українська оборонна промисловість отримала прибуток у 1,309 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Частка консолідованого чистого прибутку буде виплачена державному бюджету в якості дивідендів, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом за минулий рік Укроборонпром збільшив виробництво втричі, порівняно з 2023 роком, а обсяги контрактації — на 36%. При цьому частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%.

Нагадаємо, Укроборонпром створить спільне підприємство з французькою Thales. Воно спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку й оптико-електронних систем.

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