Єврокомісія інвестує 910 млн євро в Європейський оборонний фонд, до якого вперше буде залучений український ОПК — Finance.ua
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Єврокомісія інвестує 910 млн євро в Європейський оборонний фонд, до якого вперше буде залучений український ОПК

Світ
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Єврокомісія інвестує 910 млн євро в Європейський оборонний фонд, до якого вперше буде залучений український ОПК
Єврокомісія інвестує 910 млн євро в Європейський оборонний фонд, до якого вперше буде залучений український ОПК
Європейська комісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (ЄОФ, European Defence Fund, EDF), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті ЄК.
Зазначається, що інвестиції спрямовані на подолання «ключових прогалин» у спроможностях, таких як мобільність Збройних сил і захист від дронів, за допомогою інновацій та співпраці між європейською наукою і промисловістю.
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Крім того, вказується, що українська оборонна промисловість вперше може бути залучена до проєктів ЄОФ.
У ЄК пояснили, що посилення співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю ґрунтується «на інформаційно-роз'яснювальних зусиллях» Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, спрямованих на налагодження тісніших зв’язків та подальшу інтеграцію України до оборонної промислової бази Європи.
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«Ці інвестиції ЄОФ сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи відповідно до Плану готовності Європейської комісії „Переозброєння Європи“ до 2030 року, спрямованого на зміцнення загальноєвропейського оборонного потенціалу, та Спільної Білої книги про готовність європейської оборони до 2030 року, яка формулює новий підхід до оборони та визначає інвестиційні потреби», — йдеться у повідомленні.
Також деталізується, що за результатами конкурсу ЄОФ у 2024 році було обрано дев’ять проєктів, спрямованих на розробку проривних технологій, таких як Metastealth, що розробляє стелс-матеріали наступного покоління.
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«Серед нещодавно відібраних проєктів також є український Small UAS, який зосереджений на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту», — додали у ЄК.
За матеріалами:
suspilne.media
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