У США виділяють на оборону 1 трлн доларів — Finance.ua
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У США виділяють на оборону 1 трлн доларів

Світ
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У США виділяють на оборону 1 трлн доларів
У США виділяють на оборону 1 трлн доларів
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько 1 трлн доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил», — сказав Трамп у Білому домі під час зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.
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Він додав, що його адміністрація схвалить бюджет, який стане «найбільшим бюджетом, який ми коли-небудь ухвалювали для армії».
На це також відреагував глава Пентагону Піт Хегсет, розмістивши в соцмережі Х наступний пост:
«ШВИДКО: перший ТРИЛЬЙОН доларів бюджету Міністерства оборони США. Президент Дональд Трамп відновлює наші збройні сили — і ШВИДКО», — написав він.
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Bloomberg пише, що адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, оскільки уряд діє в рамках тимчасового заходу фінансування цього року. До кінця весни проєкт бюджету не очікується.
Видання також згадало колишнього главу Пентагону Ллойда Остіна, який рекомендував США збільшити видатки на оборону приблизно на 50 млрд доларів порівняно з прогнозованим показником на 2026 фінансовий рік. При цьому в найближчі роки бюджет Пентагону може перевищити 1 трлн доларів.
Як пише Bloomberg, Гегсет був одним із найзатятіших прихильників зусиль Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска зі скорочення витрат. Наразі Пентагон із бюджетом у розмірі 850 млрд доларів на рік і приблизно 2 млн співробітників є найбільшим в уряді. У лютому Гегсет розпорядився скоротити деякі незазначені категорії витрат Міноборони США і військових служб на 8%, перенаправивши ці кошти на більш пріоритетні програми, такі як протиракетна оборона.
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Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що Піт Гегсет скорочує чисельність цивільного персоналу в Міністерстві оборони США. За даними Bloomberg, відповідний меморандум уже підписано. Передбачається, що скорочення може торкнутися до 76 тисяч осіб з 950 тисяч цивільних осіб у Пентагоні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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