Польща хоче використати 6 млрд євро «ковідних» грошей ЄС на оборону — Finance.ua

Польща хоче використати 6 млрд євро «ковідних» грошей ЄС на оборону Сьогодні 19:15 — Світ

Польща хоче використати 6 млрд євро «ковідних» грошей ЄС на оборону

Уряд Польщі веде переговори з Європейською комісією про використання 23 мільярдів злотих (6,1 мільярда євро) грошей з так званого «ковідного» фонду для оборонних цілей.

Про це заявила міністерка фондів і регіональної політики Польщі Катажина Пельчинська-Наленч, передає wnp.pl

За словами Пельчинської-Наленч, Фонд безпеки і оборони Польщі зможе фінансувати інвестиції в декількох сферах: цивільний захист, промислова модернізація, а також захист критичної інфраструктури.

Фонд, нагадаємо, був створений у межах Національного плану відбудови і стійкості Польщі. Спочатку польський уряд задекларував, що до нього піде 30 мільярдів злотих, але в підсумку вийшло на 4 мільярди злотих менше.

«Ми вже зібрали первинні заявки від різних міністерств, які спочатку оцінювалися приблизно в 90 мільярдів злотих, тоді як фонд становить 26 мільярдів злотих», — вказала Пелчинська-Наленч.

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Джерелом фінансування фонду мають бути кошти з фондів Європейського Союзу для відновлення держав-членів після COVID-19.

Пелчинська-Наленч сказала, що переговори з ЄС стосовно наповнення фонду «вже розпочалися», їх ведуть Міністерства фінансів та національної оборони.

«Ми маємо завершити переговори до 27 травня, рішення Європейської Комісії має бути ухвалене до 20 червня. Паралельно триватиме робота над законом», — анонсувала міністерка.

Європейська правда За матеріалами:

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