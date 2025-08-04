Скільки треба працювати в США, щоб оплатити оренду житла — Finance.ua
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Скільки треба працювати в США, щоб оплатити оренду житла

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Скільки треба працювати в США, щоб оплатити оренду житла
Скільки треба працювати в США, щоб оплатити оренду житла
Медіанна вартість оренди житла у США зросла з $824 у 2008 році до понад $1300 у 2025-му. У мегаполісах на кшталт Нью-Йорка та Лос-Анджелеса ціни ще вищі. Лише за останні три роки оренда зросла майже на 6%, випереджаючи темпи зростання зарплат.
У середньому, щоб оплатити оренду житла, американцеві потрібна ціла тижнева зарплата.
Про це пише видання AOL із посиланням на дані Self Financial.
Аналітики Self Financial на основі статистичних даних підрахували, скільки годин роботи на місяць потрібно американцям для покриття орендної плати. У середньому це 38,3 години — фактично повний робочий тиждень.
Однак між штатами існує суттєва різниця. Найгірша ситуація — у Нью-Йорку, де для оплати житла треба працювати 90,2 години. Водночас жителі Південної Дакоти витрачають на сплату оренди лише 27,6 години праці на місяць.

ТОП-5 штатів із найбільшими витратами часу на оренду:

  • Нью-Йорк — 90,2 години;
  • Вермонт — 60,2 години;
  • Гаваї — 59,9 години;
  • Каліфорнія — 52,4 години;
  • Нью-Джерсі — 50,4 години.
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ТОП-5 штатів із найменшими витратами часу:

  • Південна Дакота — 27,6 години;
  • Арканзас — 31,1 години;
  • Алабама — 31,4 години;
  • Північна Дакота — 32,2 години;
  • Мен — 32,3 години.
Теплова карта показує кількість годин праці, необхідних для покриття щомісячної орендної плати в кожному штаті
Теплова карта показує кількість годин праці, необхідних для покриття щомісячної орендної плати в кожному штаті
Водночас орендувати житло в США все ще набагато дешевше, ніж купувати, завдяки іпотечним ставкам, які наближаються до 7%, та цінам на житло, які на 55% вищі, ніж на початку 2020 року, згідно з Національним індексом цін на житло в США Case-Shiller.
Нагадаємо, українці, які переїхали до США, можуть скористатися програмами іпотечного кредитування. Тут важливо знайти оптимальний варіант кредиту на житло, адже це впливає на розмір щомісячних платежів і загальні витрати в довгостроковій перспективі. Детально про іпотеку в США розповіли у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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