Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними — Finance.ua

Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними

Апеляційний суд США визнав неконституційними глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Про це пише Euronews.

Суд постановив, що Трамп не мав законного права запроваджувати масштабні тарифи та встановив, що він перевищив свої повноваження, передбачені законом про надзвичайні повноваження.

Проте, чинні тарифи залишають у дії до жовтня, включаючи мита, які він до цього запровадив для Китаю, Мексики та Канади. Це дасть можливість його адміністрації подати апеляцію до Верховного суду.

«Якщо це рішення залишити в силі, воно буквально знищить Сполучені Штати Америки», — написав Трамп у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, Євросоюз і США уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.

Раніше президент США оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів із 69 країн, зокрема Канади, Бразилії, Індії, Тайваню та Швейцарії.

Також Дональд Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну рф проти України.

