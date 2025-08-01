Трамп вводить нові мита для 69 країн — Finance.ua
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Трамп вводить нові мита для 69 країн

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Трамп вводить нові мита для 69 країн
Трамп вводить нові мита для 69 країн
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів із 69 країн, зокрема Канади, Бразилії, Індії, Тайваню та Швейцарії. Рішення набуває чинності через сім днів.
Про це пише Reuters.
Згідно з указом, мита становитимуть:
  • 35% на багато товарів із Канади (раніше було 25%);
  • 50% для Бразилії;
  • 25% для Індії;
  • 20% для Тайваню;
  • 39% для Швейцарії.
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Найвищі мита отримали Сирія (41%), Лаос і Бірма (по 40%). Найнижчі — в 10% - запроваджені для Британії та окремо для її Фолклендських островів. Тайвань отримав 20% мита, а імпорт з Японії та Південної Кореї підлягатиме 15% тарифу.
Інфографіка: Reuters
Інфографіка: Reuters
Ставка у 10% застосовуватиметься лише до країн із профіцитом торговельного балансу. Йдеться про держави, до яких Сполучені Штати експортують більше, ніж імпортують. Ставка у 15% передбачена для країн, з якими США мають торговельний дефіцит.
Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпортні товари з Індії. Нові тарифи почнуть діяти з 1 серпня. Рішення пов’язане з тим, що Індія залишається одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також багато років закуповувала озброєння у росії.
Євросоюз і США 27 липня 2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.
За матеріалами:
Finance.ua
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