Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з росії — Finance.ua
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Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з росії

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Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з росії
Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з росії
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпортні товари з Індії. Нові тарифи почнуть діяти з 1 серпня.
Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Суспільне.
Рішення пов’язане з тим, що Індія залишається одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також багато років закуповувала озброєння у росії.
Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з росії
«Індія завжди купувала озброєння у росії, вони найбільший покупець енергоносіїв у росії разом з Китаєм, в той момент, коли всі хочуть аби росія зупинила вбивства в Україні», — заявив президент США.
Окрім митної ставки, президент США повідомив, що Індії доведеться сплатити «штраф» за економічну співпрацю з росією. Деталі цього рішення, зокрема розмір штрафу, наразі не розголошуються.
Нагадаємо, 29 липня Трамп заявив, що дає росії 10 днів на припинення війни проти України, інакше він запровадить мита на російські товари. Десятиденний дедлайн президента Трампа спливає 8 серпня.
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Речник Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації путіна взяли до уваги новий дедлайн президента США Трампа щодо завершення війни росії проти України. Але, за словами Пєскова, спеціальна військова операція (так в росії називають війну, яку рф розпочала проти України. — Ред.) триває.
14 липня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже незадоволений» лідером рф володимиром путіним і має намір запровадити «дуже жорсткі мита», якщо угоди щодо припинення вогню в Україні не вдасться досягти.
За матеріалами:
suspilne.media
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