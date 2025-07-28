Деталі торгової угоди між ЄС та США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деталі торгової угоди між ЄС та США

164
Деталі торгової угоди між ЄС та США
Деталі торгової угоди між ЄС та США
Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла на пресконференції після завершення перемовин з президентом США Дональдом Трампом, передає «ЄП».
«Ми погодилися на єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Це мито поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику»,
сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що 15% - «це чітка верхня межа, без нашарувань, «усе включено».
Щодо сталі та алюмінію. Європейський Союз і США стикаються з однаковою зовнішньою проблемою — глобальним надвиробництвом, констатувала єврочиновниця.
«Ми працюватимемо разом, аби забезпечити чесну глобальну конкуренцію та зменшити бар’єри між нами. Тарифи буде знижено, а також впроваджено систему квот», — сказала вона.
Місце для вашої реклами
Водночас Президент США Дональд Трамп схарактеризував досягнуту з Євросоюзом угоду про оновлені умови торгівлі як «найбільшу угоду з будь-коли укладених».
Як пише CNN, Трамп у неділю з керівництвом ЄС підтвердив рамкову домовленість про нову торговельну угоду після тривалих і складних перемовин у попередні місяці, що передбачає 15-відсоткові мита на більшість європейського імпорту — включно з продукцією автопрому, ліками і напівпровідниками.
Також Трамп заявив, що ЄС погодився придбати у США енергоресурси на 750 млрд доларів та інвестувати 600 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems