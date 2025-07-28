Деталі торгової угоди між ЄС та США — Finance.ua

Деталі торгової угоди між ЄС та США
Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла на пресконференції після завершення перемовин з президентом США Дональдом Трампом, передає «ЄП».
«Ми погодилися на єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Це мито поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику»,
сказала фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що 15% - «це чітка верхня межа, без нашарувань, «усе включено».
Щодо сталі та алюмінію. Європейський Союз і США стикаються з однаковою зовнішньою проблемою — глобальним надвиробництвом, констатувала єврочиновниця.
«Ми працюватимемо разом, аби забезпечити чесну глобальну конкуренцію та зменшити бар’єри між нами. Тарифи буде знижено, а також впроваджено систему квот», — сказала вона.
Водночас Президент США Дональд Трамп схарактеризував досягнуту з Євросоюзом угоду про оновлені умови торгівлі як «найбільшу угоду з будь-коли укладених».
Як пише CNN, Трамп у неділю з керівництвом ЄС підтвердив рамкову домовленість про нову торговельну угоду після тривалих і складних перемовин у попередні місяці, що передбачає 15-відсоткові мита на більшість європейського імпорту — включно з продукцією автопрому, ліками і напівпровідниками.
Також Трамп заявив, що ЄС погодився придбати у США енергоресурси на 750 млрд доларів та інвестувати 600 млрд.
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