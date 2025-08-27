Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів — Finance.ua
Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів

Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів
Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів
Дональд Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши існуючі 25% збори. Вони торкнуться понад 55% індійського експорту до США — найбільшого ринку збуту для країни.
Кого зачеплять тарифи
Найбільше постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість: текстиль, взуття, ювелірні вироби та іграшки.
При цьому фармацевтика та електроніка, включно з великими інвестиціями Apple в Індії, поки що звільнені від обмежень.
Що це дасть
Рішення Білого дому різко погіршує відносини між Вашингтоном та Нью-Делі, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Китаю. Індія назвала дії США «несправедливими та необґрунтованими» і пообіцяла продовжувати закупівлі російської нафти.
«Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів», — заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., яка понад 60% продукції постачає до США.
За даними Citigroup, нові збори можуть знизити економічне зростання Індії на 0,6−0,8 процентного пункту.
США є найбільшим експортним ринком для Індії (87,4 млрд доларів у 2024 році), однак це лише близько 2% від ВВП держави.
Раніше Індія наголосила, що зможе перекрити свої нафтові потреби за рахунок альтернативних постачальників, якщо США запровадять додаткові санкції проти імпорту енергоресурсів з росії. Про це повідомляє Reuters.

Довідка Finance.ua:

  • Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов’язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.
  • Індія вперше випередила Китай за обсягами постачання смартфонів на американський ринок у другому кварталі 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
