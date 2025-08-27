Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів — Finance.ua

Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів Сьогодні 09:56

Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів

Дональд Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши існуючі 25% збори. Вони торкнуться понад 55% індійського експорту до США — найбільшого ринку збуту для країни.

Кого зачеплять тарифи

Найбільше постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість: текстиль, взуття, ювелірні вироби та іграшки.

При цьому фармацевтика та електроніка, включно з великими інвестиціями Apple в Індії, поки що звільнені від обмежень.

Що це дасть

Рішення Білого дому різко погіршує відносини між Вашингтоном та Нью-Делі, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Китаю. Індія назвала дії США «несправедливими та необґрунтованими» і пообіцяла продовжувати закупівлі російської нафти.

«Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів», — заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., яка понад 60% продукції постачає до США.

За даними Citigroup, нові збори можуть знизити економічне зростання Індії на 0,6−0,8 процентного пункту.

США є найбільшим експортним ринком для Індії (87,4 млрд доларів у 2024 році), однак це лише близько 2% від ВВП держави.

Раніше Індія наголосила, що зможе перекрити свої нафтові потреби за рахунок альтернативних постачальників, якщо США запровадять додаткові санкції проти імпорту енергоресурсів з росії. Про це повідомляє Reuters.

Довідка Finance.ua:

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов’язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.

Індія вперше випередила Китай за обсягами постачання смартфонів на американський ринок у другому кварталі 2025 року.

