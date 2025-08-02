Індія вперше обійшла Китай за постачанням смартфонів у США — Finance.ua
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Індія вперше обійшла Китай за постачанням смартфонів у США

Фондовий ринок
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Індія вперше випередила Китай за обсягами постачання смартфонів на американський ринок у другому кварталі 2025 року.
Про це пише Reuters.
Постачання смартфонів з Індії до США у квітні-червні зросли в 3,4 раза, досягнувши частки 44% від загального обсягу, повідомила аналітична компанія Canalys. У другому кварталі 2024 року цей показник становив лише 13%.
Натомість частка китайських смартфонів скоротилася до 25% — рік тому вона становила 61%. В’єтнам також покращив позиції, збільшивши долю на американському ринку до 30%.
За словами головного аналітика Canalys Саньяма Чаурасії, зростання індійських постачань пояснюється тим, що Apple перенесла частину виробництва з Китаю в Індію на тлі напруженості у торговельних відносинах між Пекіном і Вашингтоном.
Загальні продажі смартфонів у США за квартал зросли на 1% — до 27,1 млн одиниць. Apple скоротила продажі на 11%, до 13,3 млн, тоді як Samsung збільшила на 38%, до 8,3 млн пристроїв. Також зросли продажі у Motorola та Google, тоді як TCL зафіксувала спад на 23%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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