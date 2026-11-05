Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць
Думка експертів
Canva оголосила про скорочення 22% штату
ПартнерськаІнвестиції в нерухомість від 1 000 грн: S1 REIT відкрила продаж сертифікатів нового фонду S1 Позняки
Мільярдер зі США планує придбати міжнародні активи «Лукойлу» — Reuters
Найбагатші люди світу втратили $273 млрд за місяць
Фонд держмайна продав державну частку АТ «Кіровоградське рудоуправління» — деталі
Cкільки грошей інвестували громадяни та бізнес в ОВДП в 2026 році — статистика НБУ