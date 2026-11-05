Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць

У середу, 4 листопада, українські суверенні єврооблігації з купонною ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент — до понад 63 центів за долар номіналу.

Це найвищий рівень вартості цих паперів більш ніж за місяць.

Про це повідомляє Bloomberg

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