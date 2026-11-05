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Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць

Фондовий ринок
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Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць
Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць
У середу, 4 листопада, українські суверенні єврооблігації з купонною ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент — до понад 63 центів за долар номіналу.
Це найвищий рівень вартості цих паперів більш ніж за місяць.
Про це повідомляє Bloomberg.
Українські боргові цінні папери опинилися серед лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

Думка експертів

Інвестори розраховують, що зміна політичного балансу у Вашингтоні сприятиме збереженню американської військової підтримки України.
Водночас ціна у 63 центи означає, що облігації торгуються приблизно за 63% номінальної вартості. Попри зростання котирувань, інвестори продовжують враховувати значні ризики, пов’язані з війною та майбутніми борговими виплатами України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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