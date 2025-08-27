Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям — Finance.ua

Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Після вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про підтримку громадян України в Польщі постало питання продовження виплат, зокрема програми «800+» для українських родин. Тому уряд готує альтернативний варіант — повернення до передвиборчої обіцянки мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це пише Money.pl.

Йдеться про проєкт, який передбачає виплати іноземцям за умови їхнього офіційного працевлаштування в Польщі.

Питання вето обговорювалося під час Ради міністрів за участю прем’єра та президента. Дональд Туск наголосив, що ініціатива Навроцького щодо обмеження виплат непрацюючим українцям відповідає планам уряду.

«Проєкт закону фактично готовий. І ми самі запропонували зміни щодо виплат 800+. Але вето на закон, який врегульовував значно ширше коло питань, може мати негативні наслідки для польських компаній», — звернувся Туск до президента.

В урядових колах говорять про необхідність прискорення робіт над законом про 800+ для працюючих іноземців. Саме цю ідею ще в президентській кампанії озвучував Рафал Тшасковський.

У команді Навроцького нагадують, що в Сеймі вже є президентський проєкт. Він передбачає:

збереження нинішнього рівня підтримки українців до 4 березня 2026 року;

залежність виплат від офіційної роботи батьків у Польщі;

чинну норму про обов’язок дитини віком від 7 років відвідувати польську школу.

«Є наш законопроєкт, нехай над ним працюють. Якщо будуть поправки й консультації з нами — ми відкриті до діалогу. Час ще є, понад 30 днів, і йдеться лише про новелізацію, а не написання всього заново», — сказав близький соратник президента.

Речник уряду Адам Шлапка заявив, що до наступного засідання Сейму 8 вересня Кабінет Міністрів підготує рішення щодо президентського вето. Паралельно ведеться робота над законом, який поєднає право на соціальні виплати для всіх іноземців із вимогою працювати в Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».

Водночас, як сказано в аналізі TVN24, українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.

