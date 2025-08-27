Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям

Особисті фінанси
60
Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям
Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям
Після вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про підтримку громадян України в Польщі постало питання продовження виплат, зокрема програми «800+» для українських родин. Тому уряд готує альтернативний варіант — повернення до передвиборчої обіцянки мера Варшави Рафала Тшасковського.
Про це пише Money.pl.
Йдеться про проєкт, який передбачає виплати іноземцям за умови їхнього офіційного працевлаштування в Польщі.
Питання вето обговорювалося під час Ради міністрів за участю прем’єра та президента. Дональд Туск наголосив, що ініціатива Навроцького щодо обмеження виплат непрацюючим українцям відповідає планам уряду.
«Проєкт закону фактично готовий. І ми самі запропонували зміни щодо виплат 800+. Але вето на закон, який врегульовував значно ширше коло питань, може мати негативні наслідки для польських компаній», — звернувся Туск до президента.
Читайте також
В урядових колах говорять про необхідність прискорення робіт над законом про 800+ для працюючих іноземців. Саме цю ідею ще в президентській кампанії озвучував Рафал Тшасковський.
У команді Навроцького нагадують, що в Сеймі вже є президентський проєкт. Він передбачає:
  • збереження нинішнього рівня підтримки українців до 4 березня 2026 року;
  • залежність виплат від офіційної роботи батьків у Польщі;
  • чинну норму про обов’язок дитини віком від 7 років відвідувати польську школу.
«Є наш законопроєкт, нехай над ним працюють. Якщо будуть поправки й консультації з нами — ми відкриті до діалогу. Час ще є, понад 30 днів, і йдеться лише про новелізацію, а не написання всього заново», — сказав близький соратник президента.
Речник уряду Адам Шлапка заявив, що до наступного засідання Сейму 8 вересня Кабінет Міністрів підготує рішення щодо президентського вето. Паралельно ведеться робота над законом, який поєднає право на соціальні виплати для всіх іноземців із вимогою працювати в Польщі.
Читайте також
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».
Водночас, як сказано в аналізі TVN24, українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems