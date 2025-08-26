Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться

Особисті фінанси
46
Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться
Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Також будуть зміни в отриманні громадянства, пише inpoland.
Навроцький вкотре наголосив, що поляки мають бути головними в Польщі.
Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді, —
— сказав президент.

Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».
Читайте також
Президент запропонував нові рішення щодо надання польського громадянства українцям та іноземцям з інших країн. За його словами, особи, які отримають польське громадянство, матимуть вплив на майбутнє Польщі. Тому він вважає, що шлях до отримання польського громадянства повинен тривати не 3, а 10 років. Саме цей термін вказаний у запропонованому ним проекті.
Читайте також
Глава Польщі притримується поглядів, що соціальну допомогу (зокрема 800 Плюс) та безкоштовні медичні послуги мають бути доступні лише для працюючих українців.
Також президент пропонує запроважити кримінальну відповідальність за прояви «бандеризму», як зараз за пропаганду фашизму.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems