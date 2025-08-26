Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться — Finance.ua

Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться Сьогодні 16:35 — Особисті фінанси

Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Також будуть зміни в отриманні громадянства, пише inpoland.

Навроцький вкотре наголосив, що поляки мають бути головними в Польщі.

Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді, — — сказав президент.

Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».

Президент запропонував нові рішення щодо надання польського громадянства українцям та іноземцям з інших країн. За його словами, особи, які отримають польське громадянство, матимуть вплив на майбутнє Польщі. Тому він вважає, що шлях до отримання польського громадянства повинен тривати не 3, а 10 років. Саме цей термін вказаний у запропонованому ним проекті.

Глава Польщі притримується поглядів, що соціальну допомогу (зокрема 800 Плюс) та безкоштовні медичні послуги мають бути доступні лише для працюючих українців.

Також президент пропонує запроважити кримінальну відповідальність за прояви «бандеризму», як зараз за пропаганду фашизму.

