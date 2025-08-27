У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США — Finance.ua

У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США

Уряд США скасував пільговий безмитний поріг в $800 при імпорті товарів для особистого користування та покупок в іноземних інтернет-магазинах. У зв’язку з цим «Нова пошта» запроваджує нові правила доставки до США.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості», — сказано в повідомленні.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Як зміниться процес доставки через «Нова пошта»

З 26.08.2025 при відправленні через мережу Нова пошта відправник може обрати, хто буде платником митних платежів — Відправник чи Отримувач:

якщо платником буде Відправник , до вартості доставки буде додано лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення включені в тариф;

, до вартості доставки буде додано лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення включені в тариф; якщо платником буде обрано Отримувача, він повинен буде сплатити при отриманні 10% від вартості відправлення, а також митно-брокерські послуги — від 25 дол за одне відправлення.

Отримувач отримає email із посиланням для оплати мита та митно-брокерських послуг. Доставка відправлення здійснюватиметься після оплати.

Фінальна сума мита та митно-брокерських послуг визначатиметься під час митного оформлення при доставці в США.

Важливі уточнення

Необхідно коректно зазначати країну походження товарів у відправленні. Ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися.

у відправленні. Ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися. Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть:

— правильності опису товарів;

— достовірності визначення країни походження;

— відповідності заявленої мети експорту;

— точності зазначеної ринкової вартості товарів.

У разі виявлення неточностей чи невідповідностей товари можуть бути затримані з ризиком нарахування додаткових платежів.

У відділенні «Нової пошти» оператори пропонуватимуть клієнтам обрати, хто буде платником митних платежів — «Відправник» чи «Отримувач». На основі вартості відправлення оператор повідомить, яка буде сума для Відправника, а яка — для Отримувача.

Нагадаємо, раніше в «Укрпошті» розповіли , як зміняться правила для українських експортерів. У компанії зазначили, що тарифи на доставку піднімуться на $1,5−3 за відправлення залежно від категорії та ваги.

Серед позитивних змін в «Укрпошті» назвали такі. Перше — покращення конкурентної позиції українських товарів для споживачів у США (попри здорожчання). Друге — Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника.

