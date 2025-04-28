«Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку — Finance.ua

«Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

«Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку

«Нова пошта» оновила тарифи на доставку міжнародних відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram-каналі.

Що зміниться

Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємною.

Наприклад, якщо ви надсилаєте капелюх вагою 250 грамів, платити потрібно буде саме за цю вагу, незалежно від його розміру.

Нова система тарифікацій

Компанія запровадила нову систему тарифікації для дрібних відправлень.

Тарифи тепер встановлюються не в межах стандартних вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а відповідно до фактичної ваги — наприклад, окремі тарифи діють для 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

Детальніше про нові тарифи можна дізнатись на сайті компанії

Нагадаємо, у 2025 році «Нова пошта» розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

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