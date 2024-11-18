У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США — Finance.ua

У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США

Компанія «Нова пошта» в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.

«Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться», — зазначив Климов.

Він пояснив, що ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни — 68. Кожен українець в середньому генерує 18 посилок на рік. У Польщі цей показник — 36 посилок.

Нагадаємо, до вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.

На середину листопада Nova запрацювала на ринках Італії, Іспанії, Франції Великої Британії, Австрії та Нідерландів.

Підібрати банківський кредит просто. Достатньо перейти до цього каталогу:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.