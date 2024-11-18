У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США — Finance.ua
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У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США

Фондовий ринок
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У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США
У 2025 році «Нова пошта» планує вийти на ринок США
Компанія «Нова пошта» в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.
«Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться», — зазначив Климов.
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Він пояснив, що ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.
За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни — 68. Кожен українець в середньому генерує 18 посилок на рік. У Польщі цей показник — 36 посилок.
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Нагадаємо, до вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.
На середину листопада Nova запрацювала на ринках Італії, Іспанії, Франції Великої Британії, Австрії та Нідерландів.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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