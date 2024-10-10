«Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів, які роздають Wi-Fi та заряджають телефони — Finance.ua
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«Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів, які роздають Wi-Fi та заряджають телефони

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«Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів, які роздають Wi-Fi та заряджають телефони
«Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів, які роздають Wi-Fi та заряджають телефони, Фото: Нова пошта
Компанія «Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів з покращеними характеристиками та додатковими функціями.
Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

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«Наші нові моделі поштоматів можуть ще довше працювати під час відключень світла, роздавати Wi-Fi та заряджати телефони», — сказано в повідомленні.
У компанії розповіли, що нові поштомати мають сонячну панель на 150 Вт, акумулятор на 1,9 кВт/год та герметичні комірки. Завдяки сонячним панелям вони можуть працювати до 16 годин з повним навантаженням і без дозарядки.
Фото: Нова пошта
Фото: Нова пошта
Також біля поштомату можна скористатися Wi-Fi, який він роздає, і зарядити телефони різних моделей — поштомат має зарядні пристрої для 12 гаджетів.
«Поштомат добре захищений: антивандальні, вбудовані в дах сонячні панелі і надійні замки — все розроблено та виготовлено в Україні. Наразі ми вирішуємо, у яких місцях і в якій кількості встановити „Поштомати Незламності“, зважаючи на необхідність відкритого простору для сонячних панелей», — підсумували в компанії.
Нагадаємо, Нова пошта скасувала необхідність сплати 0,5% від оголошеної вартості відправлення у випадку відмови одержувача від нього. Таким чином повернути посилку відправнику можна безкоштовно.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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