Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи

Технології&Авто
34
Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи
Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи
Поштові служби в Європі припинять відправлення посилок до Сполучених Штатів, оскільки наприкінці місяця набудуть чинності нові митні тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів.
Про це повідомляє Politico.
Минулого місяця президент США Дональд Трамп скасував звільнення від оподаткування імпорту дрібних товарів, відомих як «de minimis», починаючи з 29 серпня.
Читайте також
Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили, що з наступного тижня тимчасово призупинять доставку посилок до США, щоб підготуватися до нових заходів. Бельгійська поштова служба Bpost вже припинила доставку посилок до США.
Призупинення не торкнеться листів та невеликих посилок вартістю менш як 100 доларів.
Британська Royal Mail висловила сподівання, що призупинення триватиме лише кілька днів, після чого буде «запущена нова система».
Деякі поштові служби звинуватили США в тому, що вони не дали їм достатньо часу для адаптації до нових правил.
Читайте також
«Попри переговори з митними службами США, поштовим операторам не було надано достатньо часу для організації своєї роботи та забезпечення необхідних ІТ-розробок для дотримання нових встановлених правил», — заявила французька La Post, згідно з повідомленнями Le Monde.
Польська пошта (Poczta Polska) також призупинила відправлення до США з понеділка, 25 серпня, пише Польське Радіо.
«Це рішення було викликане обмеженнями, введеними владою США та авіаперевізниками, які перешкоджають доставці», — йдеться в заяві Poczta Polska.
Чеська пошта перестала приймати такі посилки з 22 серпня, але для посилок вартістю менш як 100 доларів зробили виняток, проте для доставки потрібно заповнити митну декларацію. Словацька пошта призупинила прийом посилок з понеділка, 25 серпня. В Австрії пошта призупинила відправлення з вівторка, 26 серпня, але дозволяється надсилати посилки вартістю менш як 100 доларів як звичайну пошту.
За матеріалами:
Укрінформ
Тарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems