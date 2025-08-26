Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи — Finance.ua

Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи
Поштові служби в Європі припинять відправлення посилок до Сполучених Штатів, оскільки наприкінці місяця набудуть чинності нові митні тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів.
Про це повідомляє Politico.
Минулого місяця президент США Дональд Трамп скасував звільнення від оподаткування імпорту дрібних товарів, відомих як «de minimis», починаючи з 29 серпня.
Читайте також
Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили, що з наступного тижня тимчасово призупинять доставку посилок до США, щоб підготуватися до нових заходів. Бельгійська поштова служба Bpost вже припинила доставку посилок до США.
Призупинення не торкнеться листів та невеликих посилок вартістю менш як 100 доларів.
Британська Royal Mail висловила сподівання, що призупинення триватиме лише кілька днів, після чого буде «запущена нова система».
Деякі поштові служби звинуватили США в тому, що вони не дали їм достатньо часу для адаптації до нових правил.
«Попри переговори з митними службами США, поштовим операторам не було надано достатньо часу для організації своєї роботи та забезпечення необхідних ІТ-розробок для дотримання нових встановлених правил», — заявила французька La Post, згідно з повідомленнями Le Monde.
Польська пошта (Poczta Polska) також призупинила відправлення до США з понеділка, 25 серпня, пише Польське Радіо.
«Це рішення було викликане обмеженнями, введеними владою США та авіаперевізниками, які перешкоджають доставці», — йдеться в заяві Poczta Polska.
Чеська пошта перестала приймати такі посилки з 22 серпня, але для посилок вартістю менш як 100 доларів зробили виняток, проте для доставки потрібно заповнити митну декларацію. Словацька пошта призупинила прийом посилок з понеділка, 25 серпня. В Австрії пошта призупинила відправлення з вівторка, 26 серпня, але дозволяється надсилати посилки вартістю менш як 100 доларів як звичайну пошту.
Поділитися новиною
Також за темою
Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через тарифи
Скільки населення у світі має доступ до 5G (інфографіка)
Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції
Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун
5 корейських кросоверів, які дуже швидко іржавіють
Opel показав Corsa GSE Vision (фото)