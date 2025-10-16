Що трапиться, якщо залити 92 і 95 бензин в один бак Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Що трапиться, якщо залити 92 і 95 бензин в один бак

Водії завжди шукають способи заощадити або поліпшити стан свого автомобіля, щоб його експлуатація приносила менше витрат і більше задоволення. Те, яке паливо заливається в бак, має в цьому питанні величезне значення.

Що буде, якщо змішається бензин різних виробників або з різним октановим числом — далі в матеріалі.

Що буде якщо змішати 92 і 95 бензин

Щодо такого «міксу» думки розходяться. Дехто вважає, що це призведе до розшарування палива через різну щільність. У цьому разі двигун працюватиме спочатку на одному бензині, а потім — на іншому.

Інша думка щодо того, чи можна змішати 92 і 95 бензин у баку. Зокрема, згідно з паливними стандартами, октанове число не пов’язане з густиною, а тому, якщо пальне чітко відповідає нормам, ніякого розшарування бути не повинно.

При змішуванні бензину з різним октановим числом ви отримаєте середнє значення. Якщо брати за основу 92 і 95, то вийде приблизно 93−94. Якщо ваше авто, за інформацією виробника, працює на А-92, ви можете доливати до нього будь-який інший високооктановий бензин.

Однак, потрібно бути уважним. Не можна використовувати паливо з меншим октановим числом, ніж дозволяє виробник. Це шкодить двигуну і знижує термін служби. Таке пальне запалюється раніше, ніж потрібно. Через це виникає ударне навантаження на клапани і поршні.

