Що трапиться, якщо залити 92 і 95 бензин в один бак
Водії завжди шукають способи заощадити або поліпшити стан свого автомобіля, щоб його експлуатація приносила менше витрат і більше задоволення. Те, яке паливо заливається в бак, має в цьому питанні величезне значення.
Що буде, якщо змішається бензин різних виробників або з різним октановим числом — далі в матеріалі.
Що буде якщо змішати 92 і 95 бензин
Щодо такого «міксу» думки розходяться. Дехто вважає, що це призведе до розшарування палива через різну щільність. У цьому разі двигун працюватиме спочатку на одному бензині, а потім — на іншому.
Інша думка щодо того, чи можна змішати 92 і 95 бензин у баку. Зокрема, згідно з паливними стандартами, октанове число не пов’язане з густиною, а тому, якщо пальне чітко відповідає нормам, ніякого розшарування бути не повинно.
При змішуванні бензину з різним октановим числом ви отримаєте середнє значення. Якщо брати за основу 92 і 95, то вийде приблизно 93−94. Якщо ваше авто, за інформацією виробника, працює на А-92, ви можете доливати до нього будь-який інший високооктановий бензин.
Однак, потрібно бути уважним. Не можна використовувати паливо з меншим октановим числом, ніж дозволяє виробник. Це шкодить двигуну і знижує термін служби. Таке пальне запалюється раніше, ніж потрібно. Через це виникає ударне навантаження на клапани і поршні.
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung сповільнюватиме мобільний інтернет, щоб заощадити заряд батареї
Що трапиться, якщо залити 92 і 95 бензин в один бак
Ford оновлює Bronco Sport (фото)
Рейтинг найкращих телефонів середнього класу у 2025 році
General Motors пріоритетом робить електромобілі, відмовляючись від водневих технологій
ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці