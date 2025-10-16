0 800 307 555
Рейтинг найкращих телефонів середнього класу у 2025 році

Технології&Авто
42
Рейтинг найкращих телефонів середнього класу у 2025 році
Рейтинг найкращих телефонів середнього класу у 2025 році, www.techadvisor.com
Багато хто не готовий викладати тисячі доларів за телефон, але й не хочуть миритися з обмеженнями бюджетних моделей. Золота середина — телефони середнього класу, які за останні пару років стали особливо популярними.
Як правило, це пристрої зі стильним дизайном, потужним процесором і батареєю, якої легко вистачає на весь день. Багато з них також оснащені напрочуд хорошими камерами.
Автори порталу Stuff зробили добірку таких смартфонів у ціновому діапазоні до $600.
  • Pixel 9a — найкращий для більшості. Це найактуальніший смартфон у доступній серії «А» від Google. Менш ніж за 500 доларів ви отримуєте найкращі камери в сегменті, потужну продуктивність і «чисту» ОС Android.
  • Galaxy A56 — для фанатів Samsung. У нього при собі AMOLED-дисплей на 120 Гц, 8 чи 12 ГБ оперативної пам’яті на вибір, преміальні матеріали та підтримка оновленнями шість років. Це 75% усіх можливостей S25 за 50% від ціни, йдеться в огляді.
  • iPhone 16e — найкращий від Apple. Він не такий доступний, як попередні пристрої Apple середнього класу, але це загалом сучасніший телефон, ніж останній iPhone SE. Процесор Apple A18, FaceID і 48-мегапіксельна камера роблять його оптимальним для більшості.
  • Honor Magic 7 Lite — монстр автономності. Виробник упакував у компактний корпус товщиною 8 мм масивну батарею місткістю 6600 мАг, якої вистачає на декілька днів активного використання. Також оглядачі виділили потужну основну камеру, яка робить чіткі знімки в більшості умов освітлення.
  • Motorola Edge 60 Pro — альтернатива Pixel і Samsung. Смартфон вразив експертів своїми фотоможливостями та часом автономності, а повна зарядка менш ніж за годину (90 Вт) робить його унікальною пропозицією на ринку Андроїдів середнього класу.
  • Nothing Phone 2 — унікальний дизайн. Це по-справжньому свіжий погляд на формулу середньобюджетника, зазначили фахівці. Головна фішка пристрою — унікальний корпус із прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням Glyph Interface.
  • Xiaomi 14T Pro— найшвидший смартфон середнього класу. Можливо, йому бракує вау-фактору деяких конкурентів, але він не економить на процесорі (Dimensity 9300+ і 12 ГБ у базі) і має довговічну батарею.
УНІАН
