ТОП-5 найгірших смартфонів (фото)

Хоча смартфон, безсумнівно, покращив життя, деякі з цих моделей стали катастрофою. Від жахливих інтерфейсів до жахливої ​​якості збірки, будь-яка кількість поганих рішень може зробити смартфон дещо безглуздим. Ось 5 найвідоміших з недоліками (також відомих як Деякі з найгірших) смартфонів усіх часів.

Про це пише видання slashgear

Цей список є суб’єктивним, а не об’єктивним, і тому він повністю заповнений думками його авторів.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung зазвичай виробляє якісні продукти. Компанія часто піднімає планку якості та інновацій для пристроїв Android, і лінійка Galaxy є її флагманською моделлю. Серія Galaxy Note вийшла в той час, коли екрани поступово збільшувалися порівняно зі стандартним розміром, встановленим оригінальним iPhone, приблизно 3,5 дюйма. Його надзвичайно великий розмір приваблював споживачів і вписувався в нову категорію більших мобільних пристроїв, які отримали назву фаблети, що є поєднанням телефонів та планшетів.

Можна сперечатися про численні переваги будь-якого телефону, але вогонь зазвичай не входить до трійки лідерів, і навіть не до п’ятірки. Насправді, вогонь взагалі не повинен бути характерною рисою жодного телефону. Samsung відкликала їх усі, і смартфон залишається помітною плямою на історії, яка здебільшого була безприкладною, коли справа доходить до пристроїв Samsung та Android.

HTC Перший

HTC випустила значну частину популярних телефонів Android, коли операційна система була ще новою, включаючи перший випущений телефон Android — HTC Dream. Невдовзі після широкого поширення Android компанії, які давно присутні в Інтернеті, розробили веб-сайти, оптимізовані для мобільних пристроїв, а пізніше створили повноцінні додатки для роботи на пристроях iOS або Android. До 2013 року Facebook вже зарекомендував себе як один з найпопулярніших веб-сайтів, а його додаток був встановлений на мільйонах пристроїв по всьому світу.

Це була не перша спроба повніше інтегрувати Facebook у телефон, оскільки HTC ChaCha, який мав спеціальну кнопку для безпосереднього доступу до Facebook, та HTC Salsa, який мав подібну функцію, були раніше. Огляд HTC First від SlashGear, який не обмежується інтеграцією з Facebook Home, показав, що недоліки First полягають у його посередньому апаратному забезпеченні та жорсткій конкуренції.

Amazon Fire

Перший вихід Amazon на ринок мобільних телефонів, що тривав лише один рік, закінчився не дуже добре. Він також дав уроки того, як не пробитися на цей ринок і чи варто компанії взагалі намагатися.

Телефон Fire Phone був представлений за ціною 199 доларів з контрактом або 649 доларів без контракту, оскільки на той час продавалися інші телефони. Однак це було відхиленням від лідерів збитків за низькою ціною, якими планшети Fire були до того часу, а це означало, що Amazon спрямував свій телефон на іншого покупця, мотивованого не низькою ціною, а преміальними функціями.

BlackBerry Storm

Коли компанія лідирує на ринку у наданні інноваційних продуктів і, як наслідок, стає лідером продажів у своїй галузі, вона не хоче бути заскоченою зненацька новими продуктами. Однак саме це сталося з Research In Motion, виробником мобільного пристрою BlackBerry. BlackBerry був настільки популярним, особливо серед бізнес-користувачів, що став новиною, коли новообраному президенту Бараку Обамі довелося відмовитися від використання стандартів безпеки, встановлених Секретною службою. Але за пару років до присяги 44-го президента вийшов iPhone, який змусив RIM поспішати.

У огляді SlashGear BlackBerry Storm - який був настільки важливим, що потребував другої частини огляду SlashGear BlackBerry Storm - його численні недоліки стали очевидними. Найбільшим, здається, є те, що сенсорний екран був неточним, нечутливим і невдосконаленим. Крім того, програмне забезпечення відставало в розробці порівняно з iPhone, і загальне враження було низьким. Акумулятор також був не дуже ємним.

Kyocera Echo

Kyocera ніколи не була найбільшим гравцем на міжнародному ринку мобільних телефонів, але виробляє їх вже понад два десятиліття. Багато їхніх телефонів протягом багатьох років покладалися на унікальність або нішеві пропозиції, щоб відрізнятися від конкурентів. Однією з таких спроб запропонувати новий пристрій, який відповідає власній категорії, є Echo, смартфон з двома екранами, випущений у 2011 році.

Можливо, команда Kyocera була надто далекоглядною, випустивши на ринок пристрій, перш ніж він був готовий. Технологія акумулятора не могла встигати за двома екранами, і ніхто не хотів товсту лінію посередині зображення, якщо програма могла використовувати більший «повний» простір. Це було недоречно та погано продумано, і зрештою мало хто це купив. Спадщина Kyocera Echo здебільшого полягає в тому, щоб бути тимчасовим у списках найдивніших Android-пристроїв усіх часів.

