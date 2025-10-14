У Morgan Stanley прогнозують падіння S&P 500 на 11% Сьогодні 21:23 — Фондовий ринок

У Morgan Stanley прогнозують падіння S&P 500 на 11%

За оцінкою Майкла Вілсона, головного стратега Morgan Stanley з питань американських акцій, ринок США може впасти на 8−11%, якщо торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном не буде врегульовано до листопада.

Про це пише Bloomberg.

Вілсон зазначив, що ринок зараз вразливий через переоцінені активи та високий інтерес інвесторів, а остання хвиля торговельної напруги «стала несподіванкою як для консенсусу, так і для нас».

Попри це, аналітик зберігає оптимістичний прогноз щодо американських акцій до кінця року. Він був одним із небагатьох стратегів, які вчасно передбачили сильне відновлення після весняного розпродажу, спричиненого тарифними суперечками.

Якщо невизначеність і волатильність у торгівлі триватимуть, індекс S&P 500 може знизитися до 5800−6027 пунктів, що означатиме корекцію на 8−11% від рівня закриття минулої п’ятниці.

Реакція ринку на заяви Трампа

Минулого тижня американські індекси різко впали після того, як Дональд Трамп пригрозив підвищенням тарифів на китайські товари до 100% і запровадженням експортного контролю на ключове програмне забезпечення з 1 листопада.

У результаті S&P 500 знизився на 2,7%, а Nasdaq 100 — на 3,5%, що зупинило рекордне зростання, підживлене інтересом до технологій і штучного інтелекту.

У понеділок ф’ючерси на американські індекси відновилися, після того як Білий дім заявив про готовність до домовленостей із Пекіном.

Вілсон зазначив, що базовий сценарій Morgan Stanley передбачає поступове відновлення економіки у 2026 році, коли напруга між США та Китаєм зменшиться.

«Ця теза достатньо сильна, щоб витримати тимчасову ескалацію, якщо згодом відбудеться деескалація», — підсумував аналітик.

