0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФДМУ за тиждень залучив 164 млн гривень від приватизації

Фондовий ринок
20
ФДМУ за тиждень залучив 164 млн гривень від приватизації
ФДМУ за тиждень залучив 164 млн гривень від приватизації
Фонд державного майна провів минулого тижня чотири успішні приватизаційні аукціони, на яких залучив 164,13 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Читайте також
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 4 успішні аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 164,13 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 2,66 раза», — йдеться в повідомленні.

Найдорожчий об’єкт тижня

Це група нежитлових приміщень у Києві. Ціна об’єкта зросла із 694,9 тис. грн до 125 млн грн.
Читайте також
Також попит серед інвесторів мала будівля Кременчуцької міської дезінфекційної станції, ціна якої під час торгів зросла з 2,9 тис. грн до 7,9 млн грн.
Як повідомив Фонд Держмайна України, ще 200 млн грн спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії в якості погашення заборгованості за нарахованими відсотками ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (власник ТРЦ Ocean Plaza) за кредитним договором, права вимоги за яким, згідно з рішенням Апеляційної палати ВАКС від 10.12.2024, були стягнуті в дохід держави.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems