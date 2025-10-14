ФДМУ за тиждень залучив 164 млн гривень від приватизації
Фонд державного майна провів минулого тижня чотири успішні приватизаційні аукціони, на яких залучив 164,13 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 4 успішні аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 164,13 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 2,66 раза», — йдеться в повідомленні.
Найдорожчий об’єкт тижня
Це група нежитлових приміщень у Києві. Ціна об’єкта зросла із 694,9 тис. грн до 125 млн грн.
Також попит серед інвесторів мала будівля Кременчуцької міської дезінфекційної станції, ціна якої під час торгів зросла з 2,9 тис. грн до 7,9 млн грн.
Як повідомив Фонд Держмайна України, ще 200 млн грн спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії в якості погашення заборгованості за нарахованими відсотками ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (власник ТРЦ Ocean Plaza) за кредитним договором, права вимоги за яким, згідно з рішенням Апеляційної палати ВАКС від 10.12.2024, були стягнуті в дохід держави.
Також за темою
