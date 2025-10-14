АРМА виставило на продаж ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську (фото) Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованим ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську.

Зазначається, що триповерховий торговий центр розташований поруч із міським озером і парком Шевченка — у зоні з високим комерційним потенціалом.

Комплекс включає 16 об’єктів:

торгово-офісні приміщення,

земельну ділянку,

гараж.

За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість активу становить 309,8 млн грн.

АРМА запрошує компанії долучитися до ринкових консультацій і взяти участь у конкурсі.

Прийом пропозицій триває до 21 жовтня 2025 року.

