За минулий рік «Філіп Морріс» сплатила 58,5 млрд грн податків до бюджету України

Незважаючи на складні умови ведення бізнесу (у т.ч. обстріли і регулярні відключення електроенергії), за минулий рік компанія «Філіп Морріс» сплатила в Україні 58,5 млрд грн податків. Це на 6,3 млрд. гривень (або 12%) більше порівняно з 2024 роком.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Філіп Морріс Україна».

Основна частина податкових платежів — це акцизи — майже 44 млрд грн. Також сплачено 13,4 млрд грн податку на додану вартість.

Ці надходження відіграють важливу роль у забезпеченні державного бюджету в умовах зростання витрат на оборону, соціальні програми та відновлення інфраструктури.

«Збільшення обсягів сплачених податків у 2025 році було зумовлене підвищенням ставок акцизного податку на тютюнові вироби, а також перенесенням виробництва сигарет із фабрики партнера на власне підприємство компанії у Львівській області», — зазначив фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко.

Водночас він зауважив, що потенціал наповнення бюджету залишається значно вищим. Вагомим стримувальним чинником залишається зростання нелегального сегмента тютюнового ринку, що негативно впливає як на дохід державного бюджету, так і на умови чесної конкуренції.

«Посилення тіньової торгівлі суттєво знижує обсяг бюджетних надходжень. В умовах війни, відсутності електроенергії та тепла — це кошти, які могли б бути спрямовані на підтримку держави та громадян», — наголосив Сергій Кальнооченко.

За його словами, скорочення легального ринку безпосередньо впливає на виробництво компанії «Філіп Морріс» в Україні. На фабриці у Львівській області частина з п’яти встановлених виробничих ліній наразі залишається недовантаженою.

Подальше зростання нелегального сегмента може змусити компанію переглянути інвестиційні плани в Україні.

Філіп Морріс залишається одним із найбільших платників податків та інвесторів в Україні.

Компанія також надає гуманітарну підтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з найбільшими реабілітаційними фондами — Superhumans, U+System, UNBROKEN та ін. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.

У той час як харківська фабрика Філіп Морріс залишається поки що закритою через обстріли, у 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. Для роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

