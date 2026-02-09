ПриватБанк відзвітував про 88 мільярдів прибутку і рекордне зростання основних показників Сьогодні 16:10 — Фондовий ринок

Прибуток ПриватБанку після вирахування податку на прибуток складе 29,1 млрд грн

За підсумками 2025 року прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Прибуток банку після вирахування податку на прибуток складе 29,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

ПриватБанк завершив 2025 рік із рекордним зростанням основних фінансових показників, підтвердивши статус найбільшого та найстабільнішого банку країни», — сказано в повідомленні.

Попередні фінансові результати ПриватБанку за 2025 рік, privatbank.ua

Прибутковість та податкові відрахування

Прибуток до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн перевищує показник 2024. Чистий процентний дохід банку виріс на 19%, що стало одним із ключових факторів фінансового результату року.

Банк нарахував додаткові зобов’язання із сплати податку на прибуток в сумі 37,5 млрд грн. Таким чином, за результатами 2025 року до державного бюджету України буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток, що робить ПриватБанк найбільшим платником податків серед банків.

Кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн, що стало історичним максимумом і свідченням стабільності та надійності банку для українців. Загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, тоді як кредитний портфель (нетто) банку збільшився у 1,7 рази, до 156 млрд грн. Портфель великого корпоративного бізнесу збільшився протягом року на 11,3 млрд грн, в чотири рази.

Якість кредитного портфеля

У межах реалізації Стратегії розвитку кредитування, затвердженої Радою з фінансової стабільності у червні 2024 року, а також відповідно до вимог МСФЗ 9, банк припинив визнання активів, пов’язаних із колишніми власниками. Їхня чиста балансова вартість дорівнювала нулю.

В результаті такого припинення визнання частка непрацюючих активів загального портфелю знизилася з 59,4% до 10%. При цьому рівень непрацюючих кредитів у портфелі, що був сформований після націоналізації, складає 3,3%, що є одним із найкращих показників в Україні та відповідає рівню розвинених країн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у 2025 році банківський сектор України отримав 126,75 млрд грн чистого прибутку, що є історичним рекордом прибутку банків. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн.

