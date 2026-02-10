Які новинки від Apple очікувати в найближчі тижні
Apple готується до масштабного оновлення лінійки пристроїв: нові iPhone, iPad і MacBook можуть показати вже в найближчі тижні.
Про це пише Bloomberg.
Найбільший інтерес викликає новина про вихід iPhone 17е вже 19 лютого. Новий доступнй смартфон Apple отримає ряд апаратних поліпшень, включаючи новий чіп A19 і підтримку MagSafe.
Ціна
Судячи з усього залишиться колишньою — 599 доларів.
Після iPhone 17e Apple готується презентувати оновлені базові моделі iPad, iPad Air і MacBook Air, а також нове покоління MacBook Pro з чипами М5 Pro і M5 Max.
Пізніше з’являться оновлення для Mac Studio і Studio Display, а також для Mac mini.
Apple планує випустити більш бюджетну, ніж стандартні, версію MacBook. Очікується, що стартова ціна складе 600−700 доларів, а всередині у нього буде стояти процесор від iPhone.
Нагадаємо, Apple повідомила про найуспішніший квартал в історії iPhone. За підсумками першого фінансового кварталу 2026 року виручка від продажу смартфонів перевищила $85,3 млрд, що стало абсолютним рекордом для продукту.
Навіть на тлі затримок із запуском ключових AI-функцій попит на нову лінійку iPhone 17 виявився значно вищим за очікування ринку.
У звітному кварталі доходи від iPhone зросли на 23% у річному вимірі, перевищивши позначку $85,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію продукту з моменту його запуску у 2007 році.
