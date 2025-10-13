Microsoft попереджає, що ці дві функції можуть уповільнити роботу вашого ПК з Windows Сьогодні 02:21 — Фондовий ринок

Microsoft попереджає, що ці дві функції можуть уповільнити роботу вашого ПК з Windows

У новому документі служби підтримки, який пропонує «поради щодо покращення продуктивності ПК у Windows», Microsoft попереджає, що дві функції Windows 10 та Windows 11 можуть погіршити продуктивність системи. Зокрема, від цього постраждають старіші та/або слабші ПК.

Про це пише pcworld.

Окрім відомих порад, таких як слідкування за оновленнями системи, звільнення місця для зберігання даних та регулярне сканування на наявність шкідливих програм, Microsoft виділяє OneDrive та візуальні ефекти як фактори, що знижують продуктивність. Ми покажемо вам, як обійти ці проблеми.

Функція автоматичної синхронізації з хмарою OneDrive практична та зручна, але вона споживає обчислювальну потужність та пропускну здатність. «Синхронізація може уповільнити роботу вашого ПК», — підтверджує Microsoft на сторінці підтримки, і користувачі зіткнуться із затримками, особливо під час інтенсивного використання.

Який вихід

Натисніть на значок OneDrive у системному треї, натисніть на шестерню налаштувань,

Потім натисніть «Призупинити синхронізацію».

Виберіть тривалість паузи (2, 8 або 24 години). Тепер ваш ПК має працювати швидше.

Анімація, ефекти прозорості та тіні в інтерфейсі користувача Windows 11 стильні, але вони також вимогливі до оперативної пам’яті та графічного процесора. «Ці [ефекти] виглядають чудово, але вони також можуть використовувати додаткові системні ресурси та уповільнювати роботу вашого ПК», — попереджає Microsoft. Це особливо помітно на пристроях з меншим обсягом оперативної пам’яті (менше 8 ГБ).

Щоб вимкнути візуальні ефекти, перейдіть до меню «Пуск», знайдіть «продуктивність» і виберіть результат під назвою «Налаштування зовнішнього вигляду та продуктивності Windows». Там, на вкладці «Візуальні ефекти», виберіть опцію «Налаштувати для найкращої продуктивності», потім натисніть «Застосувати» та «ОК». Це вимкне ресурсомісткі візуальні функції.

Попередження Microsoft показує, що навіть корисні функції можуть уповільнювати загальну продуктивність системи. Призупинення синхронізації OneDrive та вимкнення непотрібних візуальних ефектів може бути швидким і простим способом негайно та безкоштовно підвищити швидкість реагування вашого ПК. Це може кардинально змінити правила гри для старіших ПК!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.