Bentley представив унікальний Continental GTC Speed у фіолетовому кольорі (фото)

Британський власник замовив у Bentley ексклюзивний Continental GTC Speed з індивідуальним дизайном, щоб виділитися серед інших автомобілів преміум-класу.
Автомобіль отримав зовнішнє покриття Violette, поєднуюче відтінки фіолетового та синього, чорні колеса, темно-сірий металевий дах і чорну решітку, що підкреслює його унікальний характер.
Салон GTC Speed також виконаний на високому рівні індивідуалізації. Використано танзанітову фіолетову шкіру на дверних панелях, тунелі передач та приладовій панелі з контрастною строчкою та світлішими бузковими акцентами. Опціональна обробка Stone Veneer з каменю віком до 200 мільйонів років робить приладову панель унікальною.
Bentley відзначає, що понад 70% клієнтів обирають хоча б одну опцію Mulliner при налаштуванні своїх автомобілів. Власник нового GTC вже є досвідченим клієнтом бренду, володіючи шістьма Bentayga та нещодавно отримавши Continental GT у кольорі Scarab Green.
За матеріалами:
MMR
Також за темою
