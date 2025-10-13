Bentley представив унікальний Continental GTC Speed у фіолетовому кольорі (фото) 13.10.2025, 01:26 — Фондовий ринок

Британський власник замовив у Bentley ексклюзивний Continental GTC Speed з індивідуальним дизайном, щоб виділитися серед інших автомобілів преміум-класу.

Автомобіль отримав зовнішнє покриття Violette, поєднуюче відтінки фіолетового та синього, чорні колеса, темно-сірий металевий дах і чорну решітку, що підкреслює його унікальний характер.

Салон GTC Speed також виконаний на високому рівні індивідуалізації. Використано танзанітову фіолетову шкіру на дверних панелях, тунелі передач та приладовій панелі з контрастною строчкою та світлішими бузковими акцентами. Опціональна обробка Stone Veneer з каменю віком до 200 мільйонів років робить приладову панель унікальною.

Bentley відзначає, що понад 70% клієнтів обирають хоча б одну опцію Mulliner при налаштуванні своїх автомобілів. Власник нового GTC вже є досвідченим клієнтом бренду, володіючи шістьма Bentayga та нещодавно отримавши Continental GT у кольорі Scarab Green.

