Шатдаун в США спричинив хаос на ринку нерухомості

55
Через зупинку роботи уряду США стався хаос у процесі продажу нерухомості в зонах затоплення, що були спричинені нещодавніми повенями.
Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
У Клірвотері, штат Флорида, Бріджет Нойман, страховий брокер, провела останній тиждень, намагаючись замінити поліс, який на даний момент не існує. У зв’язку з шатдауном федерального уряду Національна програма страхування від повеней призупинила видачу нових полісів, які необхідні багатьом покупцям житла для забезпечення іпотечних кредитів.
Це означає, що щорічна страховка від повеней на суму 4000 доларів, яку її клієнт сподівався оплатити за скромне ранчо з двома спальнями, більше не актуальна. Єдині дві пропозиції, які вона знайшла у приватних страхових компаніях, коштують 9000 і 12 000 доларів.
Національна асоціація ріелторів оцінює, що ця пауза може затримати або зірвати близько 1400 угод на день, поки Конгрес не відновить програму. Приватне страхування від повеней, як правило, набагато дорожче і не пропонується в багатьох районах.
Чим шатдаун може обернутися для Америки та України? Finance.ua розказує у сттатті нижче.

Шатдаун у США: що це означає для Америки та України

За матеріалами:
УНН
