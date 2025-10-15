Microsoft остаточно припинила підтримку Windows 10: що робити 15.10.2025, 00:20 — Фондовий ринок

З 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 10. Компанія радить користувачам перейти на Windows 11- більш сучасну, безпечну та високоефективну операційну систему.

Про це йдеться у блозі компанії.

Зазначається, що з цього моменту технічна допомога, оновлення функцій та оновлення безпеки більше не надаватимуться.

Microsoft закликає користувачів безкоштовно перейти на Windows 11, але не всі комп’ютери зможуть це зробити.

«Якщо у вас є пристрої під керуванням Windows 10, рекомендуємо оновити їх до Windows 11 — сучаснішої, безпечнішої та високоефективної обчислювальної техніки. Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для роботи з Windows 11, рекомендуємо зареєструватися в програмі розширених оновлень безпеки для споживачів (ESU) Windows 10 або замінити пристрій на пристрій, який підтримує Windows 11», — зазначили у компанії.

Що означає кінець підтримки

Після 14 жовтня комп’ютери з Windows 10 працюватимуть, але корпорація Майкрософт більше не надаватиме такі функції:

технічна підтримка будь-якого питання;

оновлення програмного забезпечення;

оновлення системи безпеки або виправлення.

Користувачі можуть й надалі використовувати комп’ютер під керуванням Windows 10, без продовження підтримки програмного забезпечення та оновлень системи безпеки, комп’ютер буде мати більший ризик для вірусів і зловмисних програм.

Реакція споживачів

Windows — найпопулярніша в світі операційна система для комп’ютерів, вона використовується на понад 1,4 мільярда пристроїв по всьому світу.

За даними Statcounter, у липні 2025 року близько 43% з них використовували Windows 10. У Великій Британії 21 мільйон людей все ще можуть використовувати Windows 10. Близько чверті цих користувачів планують продовжувати використовувати її навіть після закінчення офіційної підтримки Microsoft. Приблизно кожен сьомий сказав, що планує купити новий комп’ютер.

Інші групи споживачів критикують припинення підтримки Windows 10, заявляючи, що це призведе до непотрібних витрат і екологічних відходів.

