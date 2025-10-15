0 800 307 555
укр
Facebook повертає пошук роботи у свій додаток

Facebook знову робить крок у напрямку практичних функцій. Після років експериментів і змін американська соцмережа вирішила відродити один зі своїх колишніх інструментів — пошук роботи.
Цього разу функція повертається у оновленому вигляді, і користувачі напевно оцінять її зручність.
У минулому Facebook уже мав розділ з вакансіями, доступний і в Україні. Тепер компанія вирішила відродити цю ідею, інтегрувавши її безпосередньо у Marketplace — популярну секцію з оголошеннями. Там користувачі зможуть переглядати пропозиції роботи, фільтрувати їх за категоріями, відстанню або типом зайнятості. Вакансії також з’являтимуться у групах та на сторінках компаній.
