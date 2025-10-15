Єврокомісія оштрафувала Gucci, Chloе та Loewe на €157 млн Сьогодні 05:09 — Фондовий ринок

Європейська комісія оштрафувала люксові модні бренди Gucci, Chloe і Loewe на загальну суму 157 мільйонів євро за фіксацію цін перепродажу, що порушує правила конкуренції ЄС.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, оприлюдненій у вівторок, 14 жовтня.

Зазначається, що ці компанії обмежували можливість незалежних сторонніх роздрібних продавців, з якими вони співпрацюють, встановлювати власні роздрібні ціни в інтернеті та офлайн на товари від Gucci, Chloе та Loewe під їхніми відповідними торговими марками.

Три модні компанії втручалися в комерційні стратегії своїх роздрібних продавців, накладаючи на них обмеження, такі як вимога — не відхилятися від рекомендованих роздрібних цін, максимальних розмірів знижок та конкретних періодів розпродажів. У деяких випадках, принаймні тимчасово, вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки.

Gucci, Chloе та Loewe прагнули, щоб їхні роздрібні продавці застосовували ті самі ціни та умови продажу, що й вони у своїх власних каналах прямого продажу.

В Єврокомісії наголосили, що така антиконкурентна поведінка призводить до підвищення цін та зменшення вибору для споживачів.

«У Європі всі споживачі заслуговують на переваги справжньої цінової конкуренції. Це рішення є сильним сигналом для індустрії моди та інших галузей, що ми не будемо терпіти такого роду практики в Європі і що справедлива конкуренція та захист споживачів застосовуються до всіх однаково», — заявила віцепрезидентка ЄК Тереза Рібера.

