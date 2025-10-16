0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford оновлює Bronco Sport (фото)

Технології&Авто
23
Ford оновлює Bronco Sport (фото)
Ford оновлює Bronco Sport (фото)
Компанія Ford вирішила додати новий штрих пустельного стилю своєму компактному позашляховику Bronco Sport у 2026 модельному році.
Новий пакет Bronze Appearance приносить бронзові акценти як всередині, так і зовні автомобіля, наслідуючи стиль Mustang і Mustang Mach-E, які вже пропонують подібні дизайнерські набори.
За словами дизайнера кольорів і матеріалів Ford Крістен Кінан, бронза останнім часом стала трендом — її можна зустріти у годинниках, кросівках та тепер на автомобілях. Для Bronco Sport це перший випадок, коли компактний позашляховик отримав таке оформлення; раніше аналогічний відтінок Sinister Bronze вже з’явився на повнорозмірному Bronco через Ford Custom Garage.
Ford оновлює Bronco Sport (фото)
Зовні новий пакет проявляється на 17-дюймових легкосплавних дисках та акцентах на бічних вентиляційних отворах, решітці радіатора і задніх дверях, виконаних у чорному кольорі Ebony. Пакет сумісний із кількома зовнішніми кольорами кузова, включаючи Oxford White, Shadow Black, Velocity Blue, Space White, Azure Grey Tri-Coat Metallic та карбонізований сірий. При цьому дах залишається чорним, а дверні ручки — кольоровими.
У салоні бронзові акценти продовжують тему, прикрашаючи приладову панель, кліматичні вентиляційні отвори, дверні панелі, всепогодні килимки та вантажне покриття. Сидіння і кермо отримали контрастну строчку кольору каньйону, що додає відчуття стилю і гармонії.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems