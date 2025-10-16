Ford оновлює Bronco Sport (фото) Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Компанія Ford вирішила додати новий штрих пустельного стилю своєму компактному позашляховику Bronco Sport у 2026 модельному році.

Новий пакет Bronze Appearance приносить бронзові акценти як всередині, так і зовні автомобіля, наслідуючи стиль Mustang і Mustang Mach-E, які вже пропонують подібні дизайнерські набори.

За словами дизайнера кольорів і матеріалів Ford Крістен Кінан, бронза останнім часом стала трендом — її можна зустріти у годинниках, кросівках та тепер на автомобілях. Для Bronco Sport це перший випадок, коли компактний позашляховик отримав таке оформлення; раніше аналогічний відтінок Sinister Bronze вже з’явився на повнорозмірному Bronco через Ford Custom Garage.

Зовні новий пакет проявляється на 17-дюймових легкосплавних дисках та акцентах на бічних вентиляційних отворах, решітці радіатора і задніх дверях, виконаних у чорному кольорі Ebony. Пакет сумісний із кількома зовнішніми кольорами кузова, включаючи Oxford White, Shadow Black, Velocity Blue, Space White, Azure Grey Tri-Coat Metallic та карбонізований сірий. При цьому дах залишається чорним, а дверні ручки — кольоровими.

У салоні бронзові акценти продовжують тему, прикрашаючи приладову панель, кліматичні вентиляційні отвори, дверні панелі, всепогодні килимки та вантажне покриття. Сидіння і кермо отримали контрастну строчку кольору каньйону, що додає відчуття стилю і гармонії.

