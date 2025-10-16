General Motors пріоритетом робить електромобілі, відмовляючись від водневих технологій
Компанія General Motors прийняла рішення зупинити роботу над розробкою новітніх паливних елементів в рамках проекту Hydrotec.
У General Motors повідомили, що перспектива розвитку стійкого ринку паливних елементів виглядає тривалою та невизначеною.
Причини відмови від водневих автомобілів
- Недостатня кількість станцій для заправки водневим паливом
- Висока вартість автомобілів на водневих елементах
Переключення уваги на електромобілі
На даний момент General Motors зосереджується на випуску електромобілів (BEV), оскільки вони характеризуються «чіткою ринковою привабливістю».
