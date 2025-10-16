General Motors пріоритетом робить електромобілі, відмовляючись від водневих технологій 16.10.2025, 00:30 — Технології&Авто

Компанія General Motors прийняла рішення зупинити роботу над розробкою новітніх паливних елементів в рамках проекту Hydrotec.

У General Motors повідомили, що перспектива розвитку стійкого ринку паливних елементів виглядає тривалою та невизначеною.

Причини відмови від водневих автомобілів

Недостатня кількість станцій для заправки водневим паливом

Висока вартість автомобілів на водневих елементах

Переключення уваги на електромобілі

На даний момент General Motors зосереджується на випуску електромобілів (BEV), оскільки вони характеризуються «чіткою ринковою привабливістю».

