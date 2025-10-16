Samsung сповільнюватиме мобільний інтернет, щоб заощадити заряд батареї Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Samsung сповільнюватиме мобільний інтернет, щоб заощадити заряд батареї

Витік коду One UI 8.5 розкриває нову функцію Network Battery Saver для пристроїв Samsung, яка дозволить заощадити заряд батареї коштом інтернет-з'єднання.

Функція послуговуватиметься даними Personal Data Intelligence й активується у момент, коли людина не користується смартфоном — наприклад, під час сну. Звіти Personal Data Intelligence доступні на смартфонах та планшетах Samsung Galaxy і використовують ШІ, щоб аналізувати вашу активність і надавати персоналізовані пропозиції.

Читайте також Samsung представила доступний смартфон із «зарядженою» камерою

Android Authority наводить три рядки коду, які описують функцію:

«Економте заряд батареї, обмежуючи продуктивність мережі, коли ваш телефон не використовуватиметься — наприклад, коли ви спите».

«Функція Network Battery Saver використовує Personal Data Intelligence, щоб визначити, коли застосовувати обмеження продуктивності мережі, наприклад, коли ви вдома або коли навряд чи користуватиметеся телефоном. Ви можете керувати програмами та службами, які використовують Personal Data Intelligence, у налаштуваннях».

«Щоб використовувати Network Battery Saver, увімкніть Personal Data Intelligence у налаштуваннях»

Очікується, що One UI 8.5 базуватиметься на Android 16 QPR2 і серед іншого запропонує звіти про сповіщення від ШІ. Інший витік раніше натякнув, що Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який «відіб'є» погляди сторонніх від смартфона.

Samsung представить One UI 8.5 із серією Galaxy S26 у лютому 2026 року. Щодо самої лінійки, то її, ймовірно, скоротять до трьох моделей, відмовившись від версії Plus на користь «надтонкого» Galaxy S26 Edge. Серед оновлень очікуються нові батареї й швидша зарядка, 50 Мп головний сенсор із більшим розміром для Galaxy S26 Pro, CoE OLED-панелі з новим антибліковим покриттям та ін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.