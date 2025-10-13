Samsung представила доступний смартфон із «зарядженою» камерою
Samsung офіційно представила Galaxy M17 — свою новітню бюджетну модель смартфона. За ціною 140 доларів він отримав якісний дисплей, камеру з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і багато іншого.
Характеристики Galaxy M17
Galaxy M17 отримав 6.7-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2400×1080), частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю до 1100 ніт. Це вже не той Samsung, що економив на екранах у бюджетниках. Захист — Gorilla Glass Victus, що рідкість для цінової категорії до $150.
Є краплеподібний виріз (waterdrop notch) під 13-мегапіксельну фронтальну камеру. Екран тут — один із головних козирів: яскравий, контрастний, плавний. Для TikTok, YouTube і казуальних ігор — більше ніж достатньо.
Камери
Тут Samsung вирішила здивувати. Основна камера — 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS). Це рідкість для пристроїв до $200. OIS допомагає знімати стабільніше відео і робить чіткіші фото в умовах слабкого освітлення.
Додатково:
- 5 Мп ультраширококутна — для групових фото та пейзажів.
- 2 Мп макро — декоративна камера, яка є тільки тому, що «три камери звучать краще, ніж дві».
Фронталка 13 Мп впорається з селфі та відеодзвінками. Нічого революційного, але для свого класу — нормально. Якщо Samsung не «покрутила» алгоритми обробки, M17 може стати одним із кращих бюджетників для зйомки.
Залізо
Процесор — Samsung Exynos 1330. Це 5-нм чіп, який не претендує на рекорди, але для повсякденних завдань вистачить. У зв’язці з 4/6/8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і 128 ГБ вбудованої UFS 2.2. Є слот для карт пам’яті до 2 ТБ — це вже майже ностальгія, бо більшість виробників давно викинули microSD. Але для тих, хто зберігає відео та музику офлайн — плюс.
Батарея
5000 мА·год — стандарт для сучасних бюджетників. Вистачить на день активного використання або два дні — помірного. Зарядка 25W — не блискавична, але набагато краще, ніж 15W у багатьох конкурентів. Повна зарядка займе близько 80−90 хвилин.
Жодної бездротової зарядки, жодного реверсу — але в цьому цінового сегменті на це й не розраховують.
Дизайн і фічі
Товщина корпусу — 7.5 мм. Для телефона з батареєю 5000 мА·год це непогано. Є IP54 — захист від бризок і пилу. Не IP68, але краще, ніж нічого.
Сканер відбитків пальців — бічний (вбудований у кнопку живлення). Працює швидко, зручніше за підекранний у бюджетниках. Dual SIM — гібридний слот (або дві SIM, або SIM + microSD).
Операційна система — Android 15 з One UI 7 прямо з коробки. Samsung обіцяє 3 роки оновлень ОС і 4 роки патчів безпеки — це серйозна підтримка для бюджетника.
Ціна і висновки
Samsung Galaxy M17 доступний у трьох конфігураціях:
- 4 ГБ + 128 ГБ — ₹12,499 (~$145)
- 6 ГБ + 128 ГБ — ₹13,999 (~$162)
- 8 ГБ + 128 ГБ — ₹15,499 (~$180)
Кольори: Moonlight Silver і Sapphire Black.
Плюси:
- AMOLED-екран з Gorilla Glass Victus
- OIS у основній камері — рідкість для цієї ціни
- Android 15 і One UI 7 з довгою підтримкою
- 5000 мА·год + 25W зарядка
- IP54 і тонкий корпус
Мінуси:
- Exynos 1330 — не найшвидший процесор
- Макрокамера 2 Мп — декорація
- Гібридний слот SIM
- HD+ екран, а не QHD+ (але для 6.7″ FHD+ цілком достатньо)
Якщо ви шукаєте бюджетний смартфон з AMOLED-екраном, стабілізацією в камері та сучасною ОС — Galaxy M17 варто розглянути. За свої $145−180 він пропонує більше, ніж багато конкурентів.
