Samsung планує за п’ять років найняти 60 тисяч працівників, зокрема у ШІ-галузі
Південнокорейська корпорація Samsung Group у четвер, 18 вересня, оголосила про намір працевлаштувати 60 тис. нових співробітників упродовж наступних п’яти років.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що провідна корпорація Південної Кореї зосередиться на наймі нових працівників у секторах напівпровідників, біотехнологій та штучного інтелекту.
Нині вже 19 афілійованих із Samsung Group компаній, зокрема Samsung Electronics Co., Samsung C&T Corp. та Samsung Biologics Co., перебувають у процесі найму працівників.
Повідомляється, що Samsung Group підтримує загальногрупову відкриту програму набору працівників початкового рівня з 1957 року.
У Samsung Group додають, що продовжуватимуть проводити окремі програми стажування, аби молоді претенденти могли здобути практичний досвід, а водночас офіційно найматимуть більш досвідчених фахівців.
