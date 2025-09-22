Samsung планує за п’ять років найняти 60 тисяч працівників, зокрема у ШІ-галузі 22.09.2025, 01:22 — Світ

Samsung планує за п’ять років найняти 60 тисяч працівників, зокрема у ШІ-галузі

Південнокорейська корпорація Samsung Group у четвер, 18 вересня, оголосила про намір працевлаштувати 60 тис. нових співробітників упродовж наступних п’яти років.

Про це повідомляє Yonhap

Зазначається, що провідна корпорація Південної Кореї зосередиться на наймі нових працівників у секторах напівпровідників, біотехнологій та штучного інтелекту.

Читайте також Samsung планує радикально зменшити товщину смартфонів у серії Galaxy S26

Нині вже 19 афілійованих із Samsung Group компаній, зокрема Samsung Electronics Co., Samsung C&T Corp. та Samsung Biologics Co., перебувають у процесі найму працівників.

Повідомляється, що Samsung Group підтримує загальногрупову відкриту програму набору працівників початкового рівня з 1957 року.

У Samsung Group додають, що продовжуватимуть проводити окремі програми стажування, аби молоді претенденти могли здобути практичний досвід, а водночас офіційно найматимуть більш досвідчених фахівців.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.